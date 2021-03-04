Якщо ви відчуваєте, що з вашим лібідо щось не так, відмовтеся від традиційної пиятики в п'ятницю.

У кожної з дівчат бувають періоди, коли нічого не хочеться — лібідо на нулі. Це нормальне явище, коли все, на що ти здатна в ліжку - це кутатися в ковдру, жувати печиво і дивитися улюблений серіал.

Читайте такожГотуємося до весни: названі секс-пози, які зроблять твою фігуру ідеальною (фото 18+)Але що, якщо згасла пристрасть не повертається? Дні переходять в тижні, а ті — в місяці, а ти відчуваєш, що печиво як і раніше цікавить тебе більше, ніж секс. Може бути, що справа не тільки в настрої.

Про те, що здатне вбити секс-драйв, хоча дівчина про це не підозрює, пише cosmo.

Алкоголь

Багато хто переконаний, що алкоголь пробуджує бажання, але на ділі все не так. Келих вина або шампанського дійсно може розкріпачити на побаченні, якщо не виходить розслабитися, але він не зробить з тебе секс-богиню, якщо тобі зовсім не хочеться близькості.

Все буде залежати від того, що саме ви п'єте, в якій кількості і як часто. Але один факт залишається незаперечним: алкоголь є найсильнішим депресантом. До речі, через вживання алкоголю жінки часто страждають на нестачу природної змазки — це відбувається через загальну дегідрацію організму, а оскільки алкоголь притупляє відчуття, досягти оргазму теж може бути складніше. Якщо ви відчуваєте, що з вашим лібідо щось не так, відмовтеся від традиційної пиятики в п'ятницю.

Стрес

Як би банально це не звучало, стрес і депресивні розлади змінюють рівень гормонів. Організм реагує на стрес вивільненням особливих гормонів — кортизолу та адреналіну. Підвищений рівень кортизолу негативно позначається на статевому потязі. Простіше кажучи, мозок відмовляється думати про продовження роду, коли, на його думку, тілу загрожує небезпека.

Це, до речі, характерно не тільки для жінок: у відповідь на стрес артерії, звужуючись, зменшують кров'яний тиск, і це призводить до еректильної дисфункції у чоловіків.

Недосип

Мало що може зрівнятися по користі для організму з восьмигодинним сном. На фізичному рівні недолік сну також веде до зниження рівня тестостерону в крові і, отже, — до занепаду в інтимній сфері. Якщо до вечора ви відчуваєте себе як вичавлений лимон, спробуйте змінити графік свого сексуального життя і спробувати зайнятися сексом з ранку.

Ліки

Деякі препарати, що допомагають позбутися депресії, регулюють кров'яний тиск і використовуються для лікування низки захворювань, можуть стати причиною сексуального розладу. Перед тим як почати приймати незнайомі ліки, перевірте, чи немає серед їхніх побічних ефектів зниження сексуальної активності.

Куріння

Багато хто переконаний, що куріння має згубний вплив тільки на легені і дихальну систему, тоді як воно негативно впливає на організм в цілому.

В основному, ця проблема актуальна для чоловіків: у них куріння підвищує ризик еректильної дисфункції вдвічі. Чоловікам-курцям важче викликати ерекцію і зберегти її через те, що куріння вивільняє адреналін і ряд інших компонентів, що впливають на потік крові. Чим менше крові надходить до геніталій, тим слабкіше і рідше відбувається ерекція. Згідно з останніми дослідженнями, куріння займає одне з перших місць серед факторів ризику еректильної дисфункції.

Порнографія

Здавалося б, має бути навпаки: фільми для дорослих повинні стимулювати бажання зайнятися сексом. Але в реальності наш мозок вважає за краще вибирати шляхи найменшого опору. І якщо ви пристрастилися до порно, секс з партнером може бути для вас тягарем. Згідно з деякими дослідженнями, порнографія формує невірні уявлення у тих, хто її дивиться, і в зв'язку з цим реальний секс перестає відповідати їхнім очікуванням.

Соціальні мережі

"Коли в спальні є третій, пара не зможе зловити потрібний настрій. Смартфон-це третій", - вважає секс-експерт доктор Пракаш Котарі. Він пише, що часто в своїй практиці стикається останнім часом з парами, які скаржаться йому на сексуальне життя, знищене соціальними мережами. Зазвичай це молоді фахівці, які змушені весь час бути онлайн.

Його досвід узгоджується з аналогічним у інших лікарів. Залишаючись весь час на зв'язку, спілкуючись з десятками людей за день, ви перевантажуєте свою нервову систему, відволікаєтеся від реального життя і всю увагу присвячуєте життю віртуальному. Як часто під час сексу у вас мелькала думка про те, лайкнув хтось вашу публікацію? Чи доводилося вам відволікатися на звук месенджера? Найкраще, що ви можете зробити, щоб знову налагодити інтимне життя — це відмовитися від використання гаджетів хоча б за годину до того, як йти в ліжко.

Секс - не первинна потреба нашого організму, і тому наше інтимне життя протікає добре, тільки коли все інше тіло відчуває себе чудово.

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Автор: УНІАН