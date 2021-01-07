Якщо хлопець дійсно закоханий і хоче будувати відносини, він знайде будь-яку можливість в своєму щільному графіку, щоб зустрітися з дівчиною.

Якщо чоловіки тільки вчаться розуміти наміри дівчат по їхній поведінці, то дівчата ж можуть зі стовідсотковою точністю зрозуміти, коли у хлопців на них серйозні плани.

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Він знаходить для дівчини час, навіть коли його немає

Якщо хлопець дійсно закоханий і хоче будувати відносини, він знайде будь-яку можливість в своєму щільному графіку, щоб зустрітися з дівчиною, зробити їй подарунок або просто подивитися з нею вдома кіно. А решта - не більше, ніж слова. До речі, для чоловіків також дуже важливо, щоб їхня кохана приділяла їм час і надсилала хоча б милі повідомлення.

Він відкритий до діалогу на будь-яку тему

Люблячий чоловік, яким би закритим або потайним він не був, для своєї дівчини навчиться говорити про все на світі. Або хоча б слухати її і намагатися підтримати тему. А значить, з ним можна спокійно обговорити і покупку нового посуду, і майбутню відпустку, і свої жіночі проблеми, не боячись критики, агресії або нерозуміння.

Він поважає вибір і погляди на життя дівчини

Почуття - дивовижна річ. Якщо вони щирі, хлопець зможе зрозуміти і прийняти будь-яку позицію коханої, не намагаючись її змінити або підкоригувати під себе. Це стосується і роботи, і способу життя, і хобі. А ось прагнення зробити дівчину і відносини в цілому комфортними для себе свідчать про егоїзм чоловіка.

Він робить життя дівчини більш комфортним

Тому уважно слухає бажання і намагається втілити їх в реальність. Також мова про те, що хлопець допомагає дівчині по дому, запросто може приготувати вечерю або купити подарунок твоїй подрузі, коли у тебе не виходить. Здається, що це просто побутові дрібниці. Але саме вони зміцнюють відносини і свідчать про щирі почуття чоловіка.

Він цікавиться захопленнями дівчини

Чоловік з різних причин може не брати в них участі. Але він в будь-якому випадку цікавиться, як проходять твої заняття з йоги, де ти любиш проводити вихідні або чому так обожнюєш індійську кухню. Хоча, якщо чесно, більшість чоловіків рано чи пізно все-таки починають розділяти захоплення своїх коханих, а вони — хлопців.

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Автор: УНІАН