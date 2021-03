Дослідники з Каліфорнійського університету довели, що отримуючі інформацію з народження на двох мовах немовлята більш активно цікавилися мовою, орієнтованою на них.

Деякі тати і мами хвилюються, що одночасна розмова при немовлятах на двох мовах не дозволить їм нормально навчитися розмовляти жодною. Але нове дослідження показало, що білінгви розвиваються абсолютно правильно.

Читайте такожНауковці порахували, що у світі народжується більше близнюків, ніж 40 років томуБагато експертів у сфері розвитку дитини говорять про те, як корисно говорити з малюком відразу на двох мовах. Таким чином він з народження засвоїть дві мови і стане білінговою, що дуже допоможе йому в житті. Це ще й відмінне тренування для мозку, проте деякі батьки вважають, що при такому підході дитина може не навчитися нормально розмовляти взагалі жодною мовою, постійно плутаючи слова.

Дослідники з Каліфорнійського університету довели, що отримуючі інформацію з народження на двох мовах немовлята більш активно цікавилися мовою, орієнтованою на них. Тобто виявляли інтерес тоді, коли дорослі самі наслідували розмову малюків.

Звичайно, складно не почати сюсюкати з малюком. І у багатьох це чисто підсвідома дія, проте вона цілком виправдана, як і показало дослідження. Його автори встановили, що немовлята приділяють більше уваги саме такій манері мовлення дорослих, і не має ніякого значення, якою мовою з ними сюсюкаються. Отже, якщо батьки будуть це робити на двох мовах, малюки прекрасно навчаться обох.

Дослідження вже пройшло незалежну наукову оцінку і було опубліковано в журналі Advances in Methods and Practices in Psychological Science, передає medikforum. Воно доводить, що двомовні немовлята активно цікавляться так званим дитячим лепетом в зображенні дорослих. І засвоюють інформацію про мову, навчаюся новим словам відразу на двох мовах, цілком добре.

Автор: Ірина Погоріла