Вакцину протестували на більш як півтисячі здорових волонтерах. І майже у 100% з них вже після другої дози з'являлася стійка імунна реакція. У тому числі - у людей віком від 60 до 70 - а саме ця категорія вважається найбільш уразливою до вірусу.

Друга фаза випробувань оксфордської вакцини проти COVID-19 на здорових літніх людях показала, що препарат безпечний і викликає імунну відповідь.

Результати випробувань показують, що вакцина краще переноситься літніми людьми в порівнянні з більш молодими і викликає аналогічну імунну відповідь у літніх і молодих людей, підкреслили автори дослідження, йдеться у сюжеті ТСН.

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Люди похилого віку піддаються непропорційно високому ризику важкого захворювання COVID-19, тому дуже важливо, щоб будь-яка вакцина, прийнята для використання проти SARS-CoV-2, була ефективною в цій групі. У дослідженні за участю 560 здорових дорослих, зокрема 240 у віці старше 70 років, були представлені попередні дані про безпеку та імунну відповідь вакцини ChAdOx1 nCoV-19.

Автори відзначають, що їхні нові результати можуть бути обнадійливими, якщо імунні відповіді, виявлені в їхньому дослідженні, пов’язані із захистом від інфекції SARS-CoV-2, але дослідження, строго кажучи, не оцінювало ефективність, а лише безпеку вакцини. Випробування фази 3 тривають, щоб підтвердити саме ефективність препарату.

Випробування фази 2 показують, що вакцина викликає мало побічних ефектів та індукує імунні відповіді в обох частинах імунної системи у всіх вікових групах, при низькій і стандартній дозі, викликаючи Т-клітинну відповідь протягом 14 днів після першої дози вакцинації і відповідь антитіл протягом 28 днів після другої дози вакцинації.

Випробування фази 3 тривають для підтвердження цих результатів, а також того, наскільки ефективна вакцина для захисту від інфекції SARS-CoV-2 у ширшого кола людей, включаючи людей похилого віку з супутніми захворюваннями.

Провідний автор дослідження професор Ендрю Поллард з Оксфордського університету каже: «Імунні відповіді на вакцини у людей похилого віку часто знижуються, тому що імунна система поступово погіршується з віком, що також робить літніх людей більш сприйнятливими до інфекцій. Вкрай важливо, щоб вакцини проти COVID-19 були протестовані в цій групі».

Співавтор роботи, доктор Махеші Рамасамі з Оксфордського університету, додає: «Стійкі антитіла і Т-клітинні відповіді, які спостерігаються у літніх людей в нашому дослідженні, вселяють надію. Ми сподіваємося, що це означає, що наша вакцина допоможе захистити деяких з найбільш вразливих людей в суспільстві, але потрібні подальші дослідження», пише НВ.

Побічні реакції на вакцину ChAdOx1 nCoV-19 були помірними і були менш поширені у літніх людей, ніж у молодих людей. Протягом семи днів після однієї стандартної дози ChAdOx1 nCoV-19 місцеві симптоми, такі як тимчасовий біль, болючість, почервоніння і припухлість в місці ін'єкції, виникли у 88%, 43/49 людей у віці 18−55 років, 73%, люди у віці 22/30, 56−69 років і 61%, 30/49 людей у віці 70 років і старше.

Вакцина проти COVID-19 мала однакову імуногенність у всіх вікових групах після другої дози.

Вакцина індукувала антитіла проти шипового білка SARS-CoV-2 через 28 днів після одноразової низької або стандартної дози для всіх вікових груп. Після другої дози вакцини рівні антитіл збільшилися на 56-й день випробування, незалежно від дози або віку учасників.

Автори відзначають деякі обмеження свого дослідження, зокрема те, що учасники в найстаршій віковій групі мали середній вік 73−74 роки і мали кілька супутніх захворювань, тому можуть не бути репрезентативними для населення похилого віку в цілому. Крім того, майже всі учасники різного віку були білими та некурцями.

Вакцина проти коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН