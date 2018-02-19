Троє чоловіків побили й пограбували поляка на вокзалі у Києві (фото)

Потерпілий громадянин Польщі упізнав нападників, викрадені речі були у злочинців.

Вночі 19 лютого близько 01:20 на центральному залізничному вокзалі Києва троє невідомих здійснили розбійний напад на громадянина Польщі.

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Зазначається, що поліція затримала нападників за 20 хвилин, потерпілий їх упізнав. У них були викрадені в поляка речі.

На місце прибула слідчо-оперативна група. Проводяться невідкладні слідчі дії.

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