Троє чоловіків побили й пограбували поляка на вокзалі у Києві (фото)
13:47, 19 лютого 2018Інциденти
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Потерпілий громадянин Польщі упізнав нападників, викрадені речі були у злочинців.
Напад на поляка стався вночі на залізничному вокзалі / фото https://www.facebook.com/KyivOperativ/
Вночі 19 лютого близько 01:20 на центральному залізничному вокзалі Києва троє невідомих здійснили розбійний напад на громадянина Польщі.
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Зазначається, що поліція затримала нападників за 20 хвилин, потерпілий їх упізнав. У них були викрадені в поляка речі.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Проводяться невідкладні слідчі дії.
Раніше ЗМІ повідомляли, що працедавець у Польщі не викликав "швидку" українці, в якої стався інсульт - жінку просто вивезли на вулицю та покинули її, викликавши поліцію.
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