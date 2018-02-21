Харків’янка виїхала на червоне світло на зустрічну смугу і ледь не збила пішохода (відео)

Дівчина за кермом позашляховика вилетіла на червоне світло на перехресті та ледь не збила пішохода.

Спочатку автомобіль зупинився посеред дороги, і жінка стала перелазити з пасажирського місця за кермо. Тим, хто її об’їжджав, віддячила нецензурним жестом.

На наступному перехресті джип вилетів на червоне світло на зустрічну смугу і ледь не збив жінку, яка в цей час переходила дорогу.

ТСН стало відомо, що авто належить 20-річній харків’янці Катерині. За проїзд на червоне її вже штрафували.

Поїздку дівчини зафіксував відеореєстратор.

Ця пригода стала черговою у Харкові. Нагадаємо 18 жовтня у місті на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» під управлінням 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі.