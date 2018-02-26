Правоохоронці затримали кримінального авторитета "Льору Сумського", який їхав "чинити суд" (фото)

Під час проведення розшукових заходів на наявність зброї правоохоронці виявили у автомобілі Lexus "злодія в законі", який їхав до виправного закладу "чинити свій праведний суд".

Сьогодні в Хмельницькій області правоохорнці затримали кримінального авторитета на прізвисько «Льора Сумський». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Читайте такожНастю Рибку відправлять під суд: подробиці затримання секс-мисливиці на олігархів в ТаїландіЗа його інформацією, під час проведення розшукових заходів на наявність зброї було перевірено авто, на якому з місцевим злочинним кримінальним авторитетом рухався «злодій в законі» по кличці «Льора Сумський».

«До речі, цей «вельможний» аксакал їхав до виправного закладу, який знаходиться на території області, щоб чинити, на його думку, свій «праведний» суд, але не доїхав. Він - не суддя та й ніколи ним не буде. Він - злодій, який буде спочатку лежати обличчям у бруді, а потім відбуватиме покарання за свої злочини за гратами», - зазначив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно з України видворили російського кримінального авторитета на прізвисько «Хасан».