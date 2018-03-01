У Житомирі розгорівся скандал через відмову водія маршрутки безкоштовно везти АТОшника (фото)

Водій заявив, що зупинки, на якій ветеран АТО сідав в автобус, немає.

У Житомирі стався конфлікт між водієм автобуса Ємільчине - Житомир і ветераном АТО через відмову першого везти чоловіка безкоштовно за посвідченням учасника бойових дій.

Читайте такожСтало відомо, чому колишній АТОшник на Київщині стріляв з автомата та кидав гранати у сусідів (фото, відео)"Автобус Ємільчине - Житомир, посадка в Новоград-Волинському на зелених о 6 ранку, за УБД відмовив провезти, заплатив, попросив квиток видати, у відповідь кинув клаптик незрозумілого папірця", - написав на своїй сторінці у Facebook колишній боєць АТО Віталій Кравченко.

Коли автобус приїхав до Житомира, водій відмовився видати квиток. При цьому він заявив, що зупинки, на якій ветеран АТО сідав в автобус, немає.

Відео інциденту можна побачити тут.

Раніше у Чернівцях учасника бойових дій висадили з маршрутки ще й нагрубіянили при цьому. Ветерани АТО, які втомилися воювати з водіями, пішли шукати захисту в мерію, а потім покликали всіх військових разом кататися у маршрутках.