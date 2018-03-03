Аварія на тепломагістралі в Києві: без опалення залишилися житлові будинки, школа і лікарня (відео)

В результаті аварії на дорозі утворилася яма глибиною три метри.

У Києві в районі залізничного вокзалу стався прорив теплової магістралі, в результаті якого без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"3 березня близько 03:00 в Шевченківському районі по вул. Петлюри, 25 стався порив теплової магістралі (діаметром 450 мм), в результаті чого без теплопостачання залишилися 6 багатоповерхових будинків, 1 лікувальний заклад (без стаціонару), 1 школа та 5 відомчих об'єктів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє dtp.kiev, в результаті прориву обвалилося більш 50 квадратних метрів асфальту, глибина ями до 3 метрів.

Напередодні повідомлялося, що 2 березня в Києві на вул. Північній, 16 (Оболонський район) сталося пошкодження водопровідної мережі, що призвело до справжнього потопу у дворі багатоповерхівок. Зазначалося, що з-за аварії від водопостачання відключені 5 будинків на вул. Героїв Дніпра.