Захотів шиканути: у Києві неповнолітній вкрав у магазині чотири пляшки віскі (фото)

Хлопцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

У Києві неповнолітній хлопець вкрав у магазині чотири пляшки віскі.

Як повідомляє офіційний сайт поліції Києва, "на лінію 102 надійшло повідомлення про крадіжку у супермаркеті на вулиці Вадима Гетьмана. На місце прибули слідчо-оперативна група та співробітники відділу ювенальної превенції Солом’янського управління поліції. Охоронці розповіли, що помітили у залі підозрілого хлопця, який придивлявся до стелажів із дорогими алкогольними напоями. Згодом він пройшов касову зону із повним рюкзаком і не розплатився".

Читайте такожНа автозаправці в Києві у чоловіка викрали сумку з 4 мільйонами гривеньПрацівники магазину затримали хлопця, викликали поліцію та батьків правопорушника.

"Виявилося, що 16-річний киянин раніше не мав проблем із законом. Під час розмови з правоохоронцями хлопець зізнався у скоєному та дістав із рюкзака чотири пляшки віскі загальною вартістю близько 2000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Солом’янського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Хлопцеві загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року в Києві на Хрещатику пограбували магазин й винесли 40 дорогих шуб.