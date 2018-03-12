Жорстоке вбивство жінки-інспектора Одеського СІЗО: вбивця заявив, що його змусили скоїти злочин

Обвинувачений стверджує, що вбив інспектора нібито на вимогу співробітника Одеського СІЗО і одного з ув'язнених, щоб змістити з посади керівництво ізолятора.

Обвинувачений у вбивстві і розчленуванні жінки-інспектора Одеського слідчого ізолятора Олени Порошенко влітку 2017 року Василь Чемеріз заявляє, що його змусили скоїти цей злочин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання в Малиновському районному суді Одеси, куди був доставлений з Миколаєва для участі в процесі.

Зокрема, Чемеріз стверджує, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на волю. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб змістити з посади «начальника в'язниці».

Як стверджує фігурант, вказівки він отримував по телефону, в разі їх невиконання йому погрожували фізичною розправою.

Суд продовжив Чемерізу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Наступне засідання призначене на 25 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2017 року Одесі на території СІЗО зловмисник убив і розчленував співробітницю ізолятора. Правоохоронці викрили підозрюваного - 39-річного заарештованого, який перебував у слідчому ізоляторі. Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У момент скоєння вбивства інспектора ізолятора він був під слідством у зв'язку зі скоєнням розбійного нападу (ст. 187 ККУ).

Поліція за фактом вбивства почала розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, скоєне особою, яка раніше скоїла умисне вбивство), прокуратура області - за фактом службової недбалості та неналежного виконання своїх обов'язків співробітниками СІЗО, внаслідок чого стало можливим скоєння ув'язненим цього злочину (ч. 2 ст. 367 КК України), тортур тощо.

19 серпня Малиновський районний суд Одеси заарештував підозрюваного, якого з метою його безпеки транспортували до Миколаївського СІЗО.

Пізніше Одеська місцева прокуратура № 2 направила до Малиновського районного суду Одеси обвинувальний акт.

У 2018 році засідання неодноразово відкладалося через недоставляння його з Миколаєва.