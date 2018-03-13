Стала відома причина пожежі на полігоні "Широкий лан" під Миколаєвом

За фактом необережного знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження.

Військова прокуратура південного регіону вважає попередньою причиною пожежі на полігоні ВСУ "Широкий лан" у Миколаївській області необережне поводження з пально-мастильними матеріалами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Південного регіону України. Відзначається, що пожежа спалахнула у 03:35 години ночі 13 березня. Загорівся намет, в якому знаходилися 15 військовослужбовців військової частини А0501.

"У ніч на вівторок, на території 233 навчального центру с. Михайлівка Миколаївської області в результаті необережного поводження одного з військовослужбовців з пально-мастильними матеріалами в наметовому містечку, де знаходилися 15 військовослужбовців військової частини А0501, сталася пожежа в наметі", - сказано в повідомленні.

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За фактом необережного знищення військового майна, що спричинило тяжкі наслідки, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 412 КК України.

Також військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону за фактом недбалого ставлення військових посадових осіб військової частини А0501 до служби, що виразилося в незабезпеченні умов проживання військовослужбовців на території 233 навчального центру с. Михайлівка Миколаївської області, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України.

Зараз військовою прокуратурою гарнізону проводяться невідкладні слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок пожежі загинув один військовослужбовець, ще семеро постраждали.