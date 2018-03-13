Хлюпнув рідину на піч: військовий розповів, як виникла пожежа на полігоні "Широкий лан"

В результаті пожежі один військовослужбовець загинув і семеро отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Радник міністра оборони і президента України Юрій Бірюков оприлюднив свідчення військового, що вижив після пожежі на полігоні «Широкий лан» на Миколаївщині.

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Як повідомив Бірюков на своїй сторінці в Facebook, військовий хлюпнув запальну рідину з пляшки на «погаслу» буржуйку. Проте в глибині печі щось тліло і пішов спалах, від якого на опалювачі загорівся одяг. Військовий почав бігати по намету, в ході чого перекинув пляшку і буржуйку. Після цього пролунав вибух.

«Попередньо, за даними ВСП: тверезі. Ніч, спали, блискавичний розвиток подій, паніка, нерозуміння, все горить...Перший випадок? Та ні», – пише Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на вівторок, 13 березня, на загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа, внаслідок якої згорів один намет у наметовому містечку.

В результаті пожежі один військовослужбовець загинув і семеро отримали опіки різного ступеня тяжкості.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.