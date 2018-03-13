На столичному Подолі чоловік вчинив стрілянину в магазині через конфлікт із касиром

Одна з куль поранила жінку, яка проходила повз. «Швидка медична допомога» доставила її до лікарні.

На столичному Подолі чоловік вчинив стрілянину в магазині, поранено жінку.

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Про це повідомляє поліція Києва. «Близько 11.30 до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в магазині чути постріли. На місце події негайно виїхали патрулі та слідчо-оперативна група», - зазначається у повідомленні.

На місці правоохоронці встановили, що конфлікт виник між касиром та покупцями. Коли охоронець втрутився у ситуацію, правопорушники попрямували до виходу, але один зі зловмисників дістав пістолет і кілька разів вистрілив у підлогу. Одна з куль поранила жінку, яка проходила повз. «Швидка медична допомога» доставила її до лікарні.

У жінки поранення стегна. Стрілка затримали. Зброю, яку він викинув на вулиці, вилучили.

Правоохоронці встановлюють всі обставини стрілянини. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.