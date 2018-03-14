Через відлигу українські дороги перетворилися у ріки (відео)

Місцями глибина калюж сягає 1,5 метри.

Через танення снігу дороги України перетворилися у водойми. Місцями утворилися калюжі глибиною до 1,5 метри.

Про "затонулі" у калюжах автівки повідомляють у спільноті dtp.kiev.ua у Facebook. Одна з таких ситуацій сталася сьогодні на Харківському шоссе.

"У новому озері Києва потонув BMW", - пишуть у спільноті.

Вчора, за даними спільноти, у Київській області між селами Тарасівка та Крюківщина "потонули" два автомобілі. Водіям доводилося вичерпувати воду з авто.

Як повідомляв УНІАН, ще одне озеро утворилося на вулиці Фанерній у Дарницькому районі Києва. Користувачі соцмереж розповідають, що вулицю підтоплює кожного року.