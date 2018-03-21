У Запоріжжі виявили тонни людських останків та медичного сміття (відео)

Фахівці заспокоюють, що хвилюватися жителям міста не потрібно.

У промисловій зоні Запоріжжя виявили звалище лікарських відходів. Біоматеріали разом із бинтами, ампулами та зразками аналізів кілька місяців зберігалися на закинутих складах.

Жахливий сморід там відчувався навіть за мінусової температури, він і навів людей, які працюють поряд, на моторошну знахідку, йдеться в сюжеті ТСН.

Вони виявили, що в будівлі із вибитими шибками без жодної охорони зберігалися медичні інструменти і людські рештки. "Бачили руку, бачили ногу – це те, що з пакетів випало. Тут бігають собаки, кішки – видно, це все розірвали", - припускає жителька Запоріжжя Тетяна Крилова.

На місце подій люди викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці опитали свідків – працівників кількох складів та невеличких цехів поряд. З’ясувалося, що територія належить фірмі, котра мала вивозити відходи з медичних закладів Дніпра та Запоріжжя. За інформацією СБУ, загалом на складі зберігалося 4 тонни непотребу. Серед знахідок – півтори тонни біологічних відходів після операцій, зокрема, з закладів, які працюють зі збудниками туберкульозу. Ще 2,5 тонни – використані медичні інструменти. Серед них знайшли і обладнання, що містить ртуть та важкі метали.

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У компанії присягаються, що давно б вивезли відходи на утилізацію, але не можуть, бо напередодні Нового року суд за поданням дніпровських правоохоронців наклав арешт на це майно. Відтак, відходи лежали тут майже 2,5 місяці. "Ми не мали права нічого вивозити. Ми не знали взагалі, на якому світі ми існуємо, тому що протягом двох місяців ми не підозрювані, ні обвинувачені, ні свідки – ми ніхто", - пояснив комерційний директор "Муніципальної екологічної компанії" Володимир Андреєв.

Наразі суд скасував своє рішення, і непотріб почали вивозити. Очистити склад обіцяють до кінця місяця, але екоактивісти вимагають від правоохоронців та влади пояснень, чому небезпечні відходи зберігалися у непристосованому приміщенні і чим це загрожує. "Для мене найголовніше, щоби в зоні відкритого доступу не лежали рештки пацієнтів, тому що завтра це все буде в ґрунті, в ріках. Тварини, собаки розтягують це по ближчих околицях, тому до весни ми можемо в Запоріжжі чекати епідемії", - припустила екологічний активіст Людмила Пріт.

В облдержадміністрації вже пообіцяли перевірку. Правоохоронці ж від коментарів поки утримуються.