В одеському торговому центрі сталася пожежа на паркінгу (фото)

10:59, 23 березня 2018
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Пожежою знищено автівку / odesa.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Одещини. "23 березня о 05:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання у підземному паркінгу за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 4.Через 9 хвилин на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить легковий автомобіль. О 06:08 загорання автомобіля локалізовано та о 06:18 ліквідовано на площі 5 м.кв", - йдеться у повідомленні.

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Пожежа сталася на паркінгу / odesa.dsns.gov.ua

Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Раніше у Чернівцях загорівся великий місцевий ринок.

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Теги: #Одеса#пожежа