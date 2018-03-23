В одеському торговому центрі сталася пожежа на паркінгу (фото)

Причина пожежі встановлюється, загиблих та постраждалих немає.

В Одесі, на парковці ТЦ "П'ятий елемент" на вулиці Черняховського, сталася пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Одещини. "23 березня о 05:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання у підземному паркінгу за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського 4.Через 9 хвилин на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що горить легковий автомобіль. О 06:08 загорання автомобіля локалізовано та о 06:18 ліквідовано на площі 5 м.кв", - йдеться у повідомленні.

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Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.

Раніше у Чернівцях загорівся великий місцевий ринок.