У Київській області грабіжники захопили у заручники дітей та їхню бабусю, намагаючись утекти від поліції

Невдале пограбування і погоня завершилися затриманням зловмисників.

Співробітники поліції Київщини спільно з працівниками Служби безпеки України затримали чотирьох злочинців, що вчинили напад на магазин та захопили заручників під час спроби втечі від правоохоронців.

Як повідомили у Нацполіції, група невідомих чоловіків напала на продавця магазину в населеному пункті Великополовецьке на Сквирщині.

Зловмисники побили продавця, зв'язали йому руки і ноги та викрали 14 тисяч гривень, після чого зникли на автівці у невідомому напрямку.

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Під час втечі від переслідування у місті Біла Церква водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет - нападники кинулися тікати. Двоє злочинців встигли забігти у під'їзд багатоповерхівки і заховались в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. На благання їхньої бабусі зловмисники відпустили дітей, однак залишили в заручниках бабусю. Працівникам поліції вдалося визволити 75-річну пенсіонерку і затримати розбійників. Невдовзі було затримано інших учасників нападу. На момент затримання в автомобілі з іноземними державними номерами поліцейські виявили та вилучили речові докази.

Зловмисниками виявилися жителі Білоцерківського та Києво-Святошинського районів віком від 23 до 53 років. Всі затримані є раніше судимими за скоєння тяжких майнових злочинів.

Підозрювані затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Розглядається питання щодо оголошення чоловікам підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Повідомляється, що чоловіки підозрюються у скоєнні двох розбійних нападів, а також перевіряється їх причетність до скоєння інших злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 187 (розбій), статтею 147 (захоплення заручників) та статтею 162 (порушення недоторканості житла) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Миколаєві озброєним грабіжникам на BMW вдалося відірватися від п’яти екіпажів поліції.