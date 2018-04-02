У Києві вночі вибухнув автомобіль
04:32, 02 квітня 2018Інциденти
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Причини вибуху автомобіля з'ясовуються.
Інцидент стався на вулиці Анни Ахматової / фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на вулиці Анни Ахматової вибухнув автомобіль Volkswagen.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
"О 00:50 на вул. Ахматової 40, вибухнув автомобіль Volkswagen. Про постраждалих поки не повідомляється. На місці вибуху працюють бійці ДСНС і співробітники поліції. Причини вибуху з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Відео: Kyiv Operativ
Нагадаємо, 30 березня, у Святошинському районі Києва на вулиці Якуба Коласа близько 05.00 вибухнув автомобіль Range Rover, внаслідок цього отримав поранення ніг власник іномарки.
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