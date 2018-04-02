У Львові поліція спростувала інформацію про підпал польського автобуса
Інформація про підпал польського автобуса у Львові виявилась неправдивою.
Про це УНІАН повідомили в головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
"Сьогодні у ЗМІ та соцмережах оприлюднено інформацію про те, що нібито "01.04.2018 близько 02:00 поблизу Стрийського автовокзалу, невідомі особи підпалили польський автобус та обклеїли його червоно-чорними листівками, наразі на місті події поліція і пожежники автобус погасили, ніхто з людей не постраждав".. Жодних подібних звернень до підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області не надходило", - йдеться у повідомленні.
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Як відомо, вчора було оприлюднено інформацію, що підпалили польський автобус. Інцидент нібито стався вночі біля Стрийського автовокзалу.
Раніше в грудні 2017 року у Львові вибухівкою пошкодили польський туристичний автобус.