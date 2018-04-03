Встановлено, що невідома особа вночі, розбивши вікно, проникла до храму та викрала зі скриньки для пожертв гроші в сумі 500 грн.

У Тернополі з двох церков викрали кошти з скриньок для пожертв. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до співробітників Тернопільського відділу поліції повідомлення надійшло від служителя церкви Пресвятої Трійці, що на вул. Чернівецькій.

Встановлено, що невідома особа вночі, розбивши вікно, проникла до храму та викрала зі скриньки для пожертв гроші в сумі 500 грн.

Аналогічний злочин стався у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що в Кутківцях. Там зі скриньки вкрали 1 тис. грн. Камери відеоспостереження зафіксували двох зловмисників, котрі можуть бути причетні до крадіжки.

За даним фактом відкрито кримінальнепровадження.