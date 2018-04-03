У Тернополі з двох церков викрали кошти з скриньок для пожертв

10:22, 03 квітня 2018
Інциденти
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Встановлено, що невідома особа вночі, розбивши вікно, проникла до храму та викрала зі скриньки для пожертв гроші в сумі 500 грн.

Аналогічний злочин стався у церкві Покрови Пресвятої Богородиці, що в Кутківцях. Там зі скриньки вкрали 1 тис. грн. Камери відеоспостереження зафіксували двох зловмисників, котрі можуть бути причетні до крадіжки.

За даним фактом відкрито кримінальнепровадження.

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Теги: #церква#народні пожертви