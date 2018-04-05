"Цілились у серце": ЗМІ дізналися подробиці замаху на депутата на Житомирщині

У Ващенка стріляли 5 разів, тричі влучили. Ймовірно, цілились в серце.

У місті Новоград-Волинський Житомирської області міський голова Віктор Весельський після вчорашнього замаху на депутата міськради Олега Ващенка скликав прес-конференцію.

Він повідомив про те, що Ващенко сказав йому, що виплюнув одну кулю з рота, передає Novograd.city.

Також він зазначив, що медики прибули на місце виклику за три хвилини та оперативно доставили постраждалого до лікарні для надання медичної допомоги. Стан Ващенка був тяжким, він втратив багато крові.

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Зараз депутату міської ради зробили дві операції. Та ще одна на нього чекає пізніше, щоб зафіксувати осколки зламаної ключиці.

Відомо, що одна куля пройшла навиліт над правою легенею нижче ключиці, друга наскрізь вийшла через рот, а третя – залишилась в тілі. Загалом у потерпілого зламана ключиця, пневмоторакс правої легені і зламане ребро. Окрім того, медики не змогли витягнути кулю, яка зупинилась поблизу хребта.

Повідомляється, що у Ващенка стріляли 5 разів, тричі влучили. Ймовірно, цілились в серце.

Також, за словами міського голови, із Ващенком була знайома жінка. Коли він відчув, що в нього стріляють, кинув ключі і вигукнув до неї: "Біжи в підвал телефонуй швидко, це не розіграш, у мене стріляють".

Медики повідомили, що Ващенко зараз при свідомості, але стан тяжкий.

Як повідомляв УНІАН, у місті Новоград-Волинський Житомирської області невідомий поранив з вогнепальної зброї 45-річного місцевого депутата та підприємця.