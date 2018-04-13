Митники завадили киянину відправити до Гонконгу 24 кг купюр по одній гривні (відео)

Чоловік намагався оформити відправлення грошей як поліграфічні друкарські вироби.

Спроба киянина незаконно переслати в міжнародному поштовому відправленні українську валюту до Гонконгу була упереджена співробітниками Київської міської митниці ДФС.

Як повідомляє сайт служби, за документами зазначене відправлення мало містити поліграфічні друкарські вироби вагою понад 24 кг. По факту під час огляду митники виявили валюту України в купюрах номіналом 1 гривня, всього 36 тисяч банкнот. Всі гроші знаходились в банківських пачках по 100 купюр.

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Спроба українця переслати в міжнародному поштовому відправленні гроші без оголошеної цінності під виглядом друкованої продукції закінчились для нього складанням протоколу про порушення митних правил за ознаками порушень, передбачених статтею 473 Митного кодексу України. Наразі гроші вилучені за цим протоколом. Матеріали справи будуть скеровані до суду.

Всесвітньою поштовою конвенцією заборонено пересилання в міжнародних поштових відправленнях грошових коштів без оголошеної цінності, українське законодавство так само дозволяє пересилати фізичним особам готівку за межі України в міжнародних поштових відправленнях лише з оголошеною цінністю, але у сумі, що не перевищує в еквіваленті 300 євро, зазначає ДФС.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно митники виявили понад 200 діамантів у поштовому відправленні з Гонконгу.