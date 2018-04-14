На Харківщині школярка покінчила життя самогубством

Школярку спочатку госпіталізували до реанімаційного відділення районної лікарні, згодом перевели до обласної клінічної дитячої лікарні Харкова, однак врятувати її медикам не вдалося.

У Харківській області 15-річна школярка покінчила життя самогубством, отруївшись пігулками.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, про подію, яка сталася сьогодні, 14 квітня, до Зміївського відділу поліції заявила чергова медсестра місцевої лікарні.

Школярку госпіталізували до реанімаційного відділення Зміївської лікарні, згодом перевели до Обласної клінічної дитячої лікарні міста Харкова. Однак врятувати дівчину медикам не вдалося.

Бабуся неповнолітньої розповіла правоохоронцям, що онука попросила її викликати швидку медичну допомогу тому, що у неї заболів живіт. Лікарям дівчина не зізналася у споживанні лікарських препаратів. Однак під час огляду будинку, під ліжком дівчини, працівники поліції виявили пусті блістери з-під пігулок різних медичних засобів.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з приміткою «самогубство». Обставини встановлюються.