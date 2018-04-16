У Києві співробітник СБУ намагався вчинити самогубство, на Київщині застрелився колишній правоохоронець

Колишній правоохоронець застрелився з нагородного пістолета, повідомили у поліції.

У Києві намагався вчинити самогубство співробітник Служби безпеки України, на Київщині застрелився колишній правоохоронець.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, співробітник СБУ після спроби самогубства перебуває у важкому стані у лікарні.

«На Оболоні в суботу, 14 квітня, чоловік (співробітник СБУ – УНІАН) вистрелив у себе з пістолета. Його доставили з вогнепальним пораненням в лікарню. За даним фактом відкрито кримінальне провадження», - повідомили УНІАН у столичній поліції.

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Крім того, у прес-службі поліції Київщини повідомили, що 14 квітня у Києво-Святошинському районі застрелився з нагородного пістолета колишній правоохоронець, який раніше служив в поліції та СБУ.

«Відкрито кримінальне провадження за фактом самогубства за ст. 115 КК України. Розслідування проводить Києво-Святошинський райвідділок поліції. На місце пригоди виїжджала як слідчо-оперативна група, так і криміналістична лабораторія. Принаймні, говорити про те, що це було зроблено кимось стороннім, у нас підстав поки що немає», - додали у прес-службі.