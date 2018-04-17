У Черкаській області бензовоз влетів у працівників дорожньої служби, є жертви (фото)

Пригода сталася на 187 км траси Київ-Одеса, біля повороту до селища Маньківка.

На трасі Київ-Одеса в Черкаській області безновоз врізався у працівників дорожньої служби. За попередніми даними, в ДТП, є жертви і постраждалі.

Повідомлення про інцидент з'явилася в Facebook проекту dtp.kiev.ua.

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«Жахливе ДТП на 187 км траси Київ-Одеса, поворот на Маньківку. Бензовоз врізався у працівників дорожньої служби. Перекинув спецтранспорт. За попередніми даними, є жертви та постраждалі», -зазначено в публікації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Кривому Розі сталася велика аварія, в результаті яких 8 людей загинуло, 18 травмовано.

Близько 5.53 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися автомобіль Маzdа, маршрутний мікроавтобус та автобус, що перевозив працівників одного з підприємств. Завтра у Кривому Розі оголошено День жалоби.