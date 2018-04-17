В Одесі на автостоянці сталася стрілянина, є постраждалі

Усіх учасників подій затримано й доставлено до відділу поліції для надання пояснень.

У Київському районі Одеси на автостоянці сьогодні ввечері відбулася стрілянина, двоє людей постраждали.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області, повідомлення про постріли на автостоянці, розташованій на Люстдорфській дорозі, надійшло до чергової частини Таїровського відділення поліції о 17.58.

За викликом негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група і керівництво ГУ НП.

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«На місці події правоохоронці виявили групу осіб у балаклавах і бронежилетах, які бігали по даху парковки і стріляли. Крім того, за попередніми даними, порушники використовували шумові гранати. В результаті постраждали дві людини. Їх доставлено до лікарні», - сказали у відділі.

На даний час протиправні дії припинено правоохоронцями. Усіх учасників подій затримано і доставлено до відділу поліції для надання пояснень. Обставини НП з'ясовуються.

Раніше у центрі Харкова сталася стрілянина.