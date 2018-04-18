Біля "Арени Львів" знайшли 22 снаряди часів Другої світової війни

Подано заявку у ДСНС України на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів.

У Львові знайшли 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни біля стадіону "Арена Львів".

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР повідомили,що 18 квітня о 15:22 у Львові на вул. Вернадського поблизу стадіону "Арена Львів" під час прогулянки громадянин виявив 22 артилерійських снаряди часів Другої світової війни.

На даний момент місце події огороджене, виставлено охорону.

Крім того, подано заявку у ДСНС України на вилучення та знешкодження виявлених вибухових предметів.