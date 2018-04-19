З'явилися подробиці різанини у тролейбусі в Києві (відео)

На місце інциденту приїхала швидка і поліція. Двері тролейбуса розблокували, пораненого оглянули лікарі.

У Києві на вулиці Малій Житомирській у тролейбусі ввечері 18 квітня сталася бійка, рух вулицею був перекритий.

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Речниця поліції Києва Оксана Блищик розповіла, що один чоловік отримав поріз руки, передає "Українська правда".

Двох активних учасників бійки доправили до управління поліції. Їм пред'являть обвинувачення за ст. 125 ККУ за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що у тролейбусі на вулиці Мала Житомирська сталася бійка між двома компаніями.

Один чоловік отримав ножове поранення, а за словами інших свідків, поранено двох осіб.

До приїзду поліції двері тролейбусу заблокували, тому всі пасажири – учасники бійки, поранений та очевидці, серед яких були діти, залишалися всередині.