Сильний вітер у Києві: біля посольства США відірвало шматок утеплювача, біля Петрівки дерево впало на автомобіль

18:40, 19 квітня 2018
Інциденти
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Фото facebook.com/KyivOperativ

На Новокостянтинівській 15\15, через дорогу від бізнес центру "Ріальто" впав стовбур дерева впав на Daewoo Sens. Інцидент стався близько 9:00, передає Інформатор.

На щастя, ніхто не постраждав / Фото kiev.informator.ua

В результаті падіння на автомобілі погнулися дах і вибито заднє скло. В автомобілі на момент падіння дерева нікого не було, постраждалих немає.

На місце події прибули представники Київзеленбуду, яким потрібно з'ясувати, на чиєму балансі перебуває територія, де висаджені дерева. Власник автомобіля розповів, що зазнав збитків і має намір добитися компенсації для ремонту.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві лист обшивки злетів з нового ТРЦ і звалився на пенсіонерку.

Раніше в Україні оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягають 15-20 м/сек.

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Теги: #вітер