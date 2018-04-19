Сильний вітер у Києві: біля посольства США відірвало шматок утеплювача, біля Петрівки дерево впало на автомобіль

У Києві сильні пориви вітру валять дерева, пошкоджують авто і навіть будинки.

У четвер, 19 квітня у Києві сильні пориви вітру валять дерева і пошкоджують авто. Зокрема, паблік "Київ.Оперативний" повідомляє, що на вулиці Виборзькій впало дерево. На вул. Сікорського біля посольства США впав величезний шматок, імовірно, - утеплювача.

На Новокостянтинівській 15\15, через дорогу від бізнес центру "Ріальто" впав стовбур дерева впав на Daewoo Sens. Інцидент стався близько 9:00, передає Інформатор.

В результаті падіння на автомобілі погнулися дах і вибито заднє скло. В автомобілі на момент падіння дерева нікого не було, постраждалих немає.

На місце події прибули представники Київзеленбуду, яким потрібно з'ясувати, на чиєму балансі перебуває територія, де висаджені дерева. Власник автомобіля розповів, що зазнав збитків і має намір добитися компенсації для ремонту.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві лист обшивки злетів з нового ТРЦ і звалився на пенсіонерку.

Раніше в Україні оголосили штормове попередження. Пориви вітру досягають 15-20 м/сек.