В Одесі водій на смерть збив жінку і намагався втекти (фото)

11:29, 20 квітня 2018
Інциденти
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В Одесі водій насмерть збив жінку / фото facebook.com-patrolpolice.gov.ua

Про це повідомляє відділ комунікації поліції, передає "048.ua". Аварія сталася ввечері 19 квітня, близько 23:00.

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Водій, що збив пішохода, спробував сховатися з місця події. Проте в районі 2-ї застави не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

За даними od-news.com, жінка переходила дорогу в недозволеному місці. У місцевих ЗМІ повідомили, що, за непідтвердженою інформацією, водій був п'яний.

Загибла переходила дорогу в недозволеному місці / фото 048.ua
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Теги: #ДТП в Одесі#Патрульная поліція Одеси#водій збив жінку