В Одесі водій на смерть збив жінку і намагався втекти (фото)

Загибла переходила дорогу в недозволеному місці.

На Іванівському мосту в Одесі водій скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції, передає "048.ua". Аварія сталася ввечері 19 квітня, близько 23:00.

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Водій, що збив пішохода, спробував сховатися з місця події. Проте в районі 2-ї застави не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

За даними od-news.com, жінка переходила дорогу в недозволеному місці. У місцевих ЗМІ повідомили, що, за непідтвердженою інформацією, водій був п'яний.