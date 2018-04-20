У Києві затримано росіянина за вимагання з підприємця $250 тисяч

Росіянин погрожував розповсюдити особисту інформацію про бізнесмена та його сім'ю.

У Києві затримано громадянина Російської Федерації, який вимагав з підприємця 250 тис. доларів в обмін на нерозповсюдження компрометуючої інформації проти нього.

Як повідомляється на сторінці Служби безпеки України у соціальній мережі Facebook, в операції із затримання зловмисника брали участь співробітники СБУ, Національної поліції та прокуратури.

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«Правоохоронці встановили, що зловмисник переїхав до України на початку цього року. Через спільне коло друзів він познайомився зі столичним комерсантом та почав збирати інформацію про його бізнес та родину», - йдеться у повідомленні.

«Погрожуючи розповсюдженням особистої інформації про бізнесмена та його сім’ю, яка зможе зашкодити їхній репутації, чоловік вимагав 250 тисяч доларів США за «мовчання», - поінформували в СБУ.

Затримання зловмисника відбулося в одному із закладів громадського харчування у центрі Києва під час отримання «авансу» у розмірі 7 тис. доларів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Київській області ліквідували групу "колекторів", які "вибивали" вигадані борги.