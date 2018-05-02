У Києві чоловік із розфасованими наркотиками не зміг утекти від поліцейських

34-річний киянин із наркотиками, який раніше не мав проблем із законом, привернув увагу поліцейських підозрілою поведінкою.

У Голосіївському районі Києва затримали чоловіка з наркотиками. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у поліції.

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Під час відпрацювання території оперативні працівники помітили чоловіка, який підозріло себе поводив. Коли правоохоронці наблизилися до незнайомця, він почав втікати, але його відразу наздогнали та затримали. Під час поверхневого огляду у чоловіка вилучили пакунок із коноплею та амфетаміном. При цьому частина речовини була розфасована у маленькі пакетики, повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше не мав проблем із законом.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за статтею 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Конотопі наркополіцейський організував масштабну схему наркоторгівлі.