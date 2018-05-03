У поліції розповіли подробиці конфлікту, під час якого кавказці поранили співробітника СБУ

Конфлікт стався між невстановленими особами та представниками комісії, які прибули на автостоянку зробити заміри відведеної під паркомісця ділянки.

У Дарницькому районі Києва, на автостоянці по вул. Вишняківська стався конфлікт зі стріляниною, постраждали двоє осіб.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, інцидент виник після того, як на автостоянку приїхала комісія у складі працівників державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, "Київпарктранссервісу" та оперативника спецслужби, щоб зробити заміри відведеної під паркомісця ділянки.

"На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл. У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного - поранення в ногу", - йдеться у повідомленні.

Відомості про подію зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції, слідчі визначаться із правовою кваліфікацією конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що в ході конфлікту було поранено співробітника СБУ. Поліція оголосила план "Перехоплення" та розшукує автомобіль, в якому можливо знаходяться озброєні "особи кавказької зовнішності".