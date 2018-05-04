У Броварах група бандитів у масках влаштували стрілянину і вкрали сумку з грошима з авто

Їх намагався зупинити поліцейський, але отримав тілесні ушкодження. За даним фактом порушено два кримінальних провадження.

У Броварах Київської області група зловмисників напали на водія автомобіля Toyota і викрали велику суму готівки.

Про це повідомляє прес-служба поліції в області. "Події розгорталися наступним чином. У Броварах, близько 16 години, біля одного з банківських відділень, водій автомобіля «Mercedes» зіткнувся з припаркованим авто «Toyota». Щоб з'ясувати, що сталося, водій «Toyota» вийшов з машини. В цей момент з іншого авто до нього підбіг невідомий у масці, здійснив прицільний постріл з невстановленої зброї та викрав з салону сумку з грошима. В результаті чого 46-річний чоловік отримав травматичне поранення ноги", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що зловмисник був не один, в автомобілі «Toyota» його чекали спільники. Його намагався зупинити поліцейський, але він отримав тілесні ушкодження і злодіям вдалося втекти.

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За даним фактом порушено два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять ряд необхідних оперативно-розшукових заходів із встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.

Раніше в Києві на автостоянці сталася стрілянина, дві людини поранені.