У Києві на Трухановому острові сталася пожежа

Про причини виникнення загоряння наразі не повідомляється.

На Трухановому острові у Києві 6 травня зайнялося близько 500 квадратних метрів трав’яного настилу та дерев.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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"Прибувши о 15:52 до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев. Не гаючи часу вогнеборці відразу ж приступити до гасіння пожежі", - повідомляють у відомстві.

У ДСНС зазначають, що пожежу ліквідували о 17:29. Про причини її виникнення наразі не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня загорівся трав'яний настил та дерева у Південній частині Труханового острову.