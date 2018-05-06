У Києві на Трухановому острові сталася пожежа
23:53, 06 травня 2018Інциденти
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Про причини виникнення загоряння наразі не повідомляється.
На трухановому острові сталася чергова пожежа / фото dsns.gov.ua
На Трухановому острові у Києві 6 травня зайнялося близько 500 квадратних метрів трав’яного настилу та дерев.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
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"Прибувши о 15:52 до місця події було встановлено, що горить близько 500 кв. м трав’яного настилу та дерев. Не гаючи часу вогнеборці відразу ж приступити до гасіння пожежі", - повідомляють у відомстві.
У ДСНС зазначають, що пожежу ліквідували о 17:29. Про причини її виникнення наразі не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня загорівся трав'яний настил та дерева у Південній частині Труханового острову.
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