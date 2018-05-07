Біля Львова вже другу добу не можуть загасити торфовище (відео)

Попередня причина займання – людський фактор, неподалік хтось спалював суху траву і, ймовірно, вогонь просто перекинувся на торфовище.

Неподалік Львова вже другу добу не можуть загасити торф - займання розповсюдилось на 10 гектарів.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, у селі Бірки поля загорілися ще у суботу. Люди у соцмережах скаржилися на сильне задимлення. Вогнеборці кажуть, що гасіння такої пожежі - тривалий процес. Аби погасити займання потрібно багато води.

Воду рятувальники качають помпами із меліоративного каналу за 200 метрів від епіцентру пожежі.

Попередня причина займання – людський фактор, неподалік хтось спалював суху траву і, ймовірно, вогонь просто перекинувся на торфовище.