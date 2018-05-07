Біля Львова вже другу добу не можуть загасити торфовище (відео)
13:55, 07 травня 2018Інциденти
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Попередня причина займання – людський фактор, неподалік хтось спалював суху траву і, ймовірно, вогонь просто перекинувся на торфовище.
Воду рятувальники качають помпами з меліоративного каналу / Скріншот відео ТСН
Неподалік Львова вже другу добу не можуть загасити торф - займання розповсюдилось на 10 гектарів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у селі Бірки поля загорілися ще у суботу. Люди у соцмережах скаржилися на сильне задимлення. Вогнеборці кажуть, що гасіння такої пожежі - тривалий процес. Аби погасити займання потрібно багато води.
Воду рятувальники качають помпами із меліоративного каналу за 200 метрів від епіцентру пожежі.
Попередня причина займання – людський фактор, неподалік хтось спалював суху траву і, ймовірно, вогонь просто перекинувся на торфовище.
Неподалік Львова дві доби горить 10 гектарів торфу
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