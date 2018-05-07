На Рівненщині у помешканні учасника АТО вилучили понад 16 кілограмів вибухівки (фото)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють походження боєприпасів і вибухівки.

На Рівненщині сьогодні під час санкціонованого обшуку у помешканні учасника антитерористичної операції - 53-річного жителя села Стеблівка Здолбунівського району поліція вилучила понад 16 кілограмів вибухівки, гранати, підривники та патрони.

Читайте такожВ Обухові учасник АТО влаштував стрілянину з нагородної зброї на зупинці

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, господар зберігав вибухівку на горищі будинку.

Правоохоронці виявили і вилучили два корпуси гранат РГД-5 та один - Ф-1 із запалами до них, три підривники, а також 51 патрон різного калібру.

Крім того, на горищі працівники поліції виявили пластини динамічного вибухового захисту «Контакт-1» загальною вагою 16,44 кг.

За даними поліції, чоловік служив у зоні АТО.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Усе вилучене слідчі направлять на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки.