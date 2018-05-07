На Рівненщині у помешканні учасника АТО вилучили понад 16 кілограмів вибухівки (фото)
На Рівненщині сьогодні під час санкціонованого обшуку у помешканні учасника антитерористичної операції - 53-річного жителя села Стеблівка Здолбунівського району поліція вилучила понад 16 кілограмів вибухівки, гранати, підривники та патрони.
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Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, господар зберігав вибухівку на горищі будинку.
Правоохоронці виявили і вилучили два корпуси гранат РГД-5 та один - Ф-1 із запалами до них, три підривники, а також 51 патрон різного калібру.
Крім того, на горищі працівники поліції виявили пластини динамічного вибухового захисту «Контакт-1» загальною вагою 16,44 кг.
За даними поліції, чоловік служив у зоні АТО.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Усе вилучене слідчі направлять на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів і вибухівки.