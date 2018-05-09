9 травня у Мелітополі: акція "Безсмертного полку" закінчилася бійкою (відео)
— Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018
У Мелітополі мітинг "Безсмертного Полку" закінчився бійкою: поліція просила зняти георгіївські стрічки pic.twitter.com/pxpPhrIhvb
У Мелітополі Запорізької області мітинг "Безсмертного полку" закінчився бійкою.
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Про це повідомляється в Twitter Baraban. Також опубліковані відповідні відеозаписи.
Зазначається, що поліція просила учасників акції зняти "георгіївські" стрічки. "У Мелітополі на мітингу "Безсмертного полку" поліцейський вимагає зняти заборонену символіку", - йдеться в описі до одного відео.
У Мелітополі на мітингу "Безсмертного Полку" поліцейський вимагає зняти заборонену символіку pic.twitter.com/zDTgSBUo5X— Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018
Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 травня, у Києві на акції "Безсмертний полк" сталася бійка. Інцидент стався біля станції метро Арсенальна.