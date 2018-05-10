На Закарпатті зсув ґрунту зруйнував житлові будинки: фото з місця інциденту

Один будинок був засипаний частково, також зсув накрив один автомобіль. Постраждалих немає.

У селі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області внаслідок зсуву ґрунту зруйновано два житлові будинки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації, надзвичайна подія сталася сьогодні вранці.

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Згідно з повідомленням, зруйновано два житлові будинки, також зсув накрив один автомобіль. Постраждалих немає.

За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти та інші служби.

«З протилежного боку гори розташований щебеневий кар’єр, і зараз спеціалісти з’ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву», – додав він.

За інформацією Управління ДСНС у Закарпатській області, на момент зсуву у двох будинках людей не було. Будівлі повністю зруйновані. Ще один будинок засипаний частково, під час зсуву у приміщенні перебували люди, вони встигли самостійно евакуюватися.

Наразі на місці працюють всі відповідні служби, встановлюється причина зсуву та можливість повторних випадків.