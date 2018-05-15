В Одесі поліція з погонею і стріляниною переслідувала грабіжників, одного затримали (фото)

Зловмисники в масках в центрі Одеси напали на чоловіка, що знаходився в автомобілі, побили його і пограбували, заволодівши сумкою зі значною грошовою сумою, після чого втекли.

В Одесі поліція зі стріляниною переслідує грабіжників, одного затримали.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, сьогодні в місті проходить спецоперація із затримання грабіжників.

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Зазначається, що кілька зловмисників у масках в центрі міста, на вулиці Канатній, напали на чоловіка, який перебував в автомобілі Kia Sportage.

«Його побили, пограбували, заволодівши сумкою зі значною грошовою сумою, після чого втекли на автомобілі», - йдеться у повідомленні.

Пізніше в районі Молдаванки поліцейські помітили автомобіль, схожий на розшукуваний, і почали переслідування. Зловмисники не реагували на вимогу зупинитися. За даними поліції, в результаті створилася ситуація, що загрожує безпеці всіх учасників дорожнього руху і пішоходів.

«Підозрюваних вдалося наздогнати. Одного з них затримано, решту розшукують», - зазначив представник главку.

За словами очевидців, під час спецоперації була перестрілка: поліцейські стріляли по колесах машини Infiniti, в якій знаходилися зловмисники, а останні - в правоохоронців.

За деякими даними, намагаючись втекти, зловмисники на іномарці пошкодили два припарковані автомобілі, легке поранення отримав один з поліцейських.

Офіційно подію в Нацполіції наразі не коментують.

За даними видання Думская, грабіжників було троє. Вони викрали 7 тисяч доларів США. У затриманого вилучили лише 20 тисяч гривень.

Відео: Думская ТВ