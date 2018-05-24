Прорив труби перетворив одну з київських вулиць у річку (фото, відео)
11:17, 24 травня 2018Інциденти
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Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками.
Через прорив труби на одній зі столичних вулиць утворилася річка / фото Роман Барабаш / Інформатор
У ніч на 24 травня в Святошинському районі Києва за адресою Депутатська, 5 прорвало трубу з холодною водою, кілометрові калюжі розтеклися по всій вулиці.
Як повідомляє "Інформатор", ремонтників на місці не виявилося. Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками, однак це не завадило рівню води поступово підніматися.
Відео Youtube Інформатор
Як повідомляв УНІАН, на початку травня в Миколаєві через прорив каналізації цілу вулицю затопило нечистотами.
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