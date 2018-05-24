Прорив труби перетворив одну з київських вулиць у річку (фото, відео)

Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками.

У ніч на 24 травня в Святошинському районі Києва за адресою Депутатська, 5 прорвало трубу з холодною водою, кілометрові калюжі розтеклися по всій вулиці.

Як повідомляє "Інформатор", ремонтників на місці не виявилося. Діру, з якої б'ють потоки, просто прикрили дошками, однак це не завадило рівню води поступово підніматися.

Відео Youtube Інформатор

Як повідомляв УНІАН, на початку травня в Миколаєві через прорив каналізації цілу вулицю затопило нечистотами.