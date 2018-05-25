На Житомирщині викрили підпільний горілчаний цех, вилучивши 2,5 тисячі літрів фальсифікату та обладнання

Цех з виготовлення фальсифікату з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, діяв у приміщенні колишнього тракторного парку.

На Житомирщині прокуратурою спільно з податківцями викрито підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, що діяв на території області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Цим відомством здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей та їх незаконний збут (ч. 3 ст. 204 КК України).

Установлено, що групою осіб, точна кількість яких встановлюється, без відповідного офіційного дозволу та ліцензії на території Бердичівського району у приміщенні колишнього тракторного парку організовано підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів.

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25 травня прокуратурою області спільно із податковою міліцією області проведено обшук у місці виготовлення алкогольної продукції.

Вилучено 2,5 тисяч літрів спиртовмісної продукції, компоненти та обладнання для її виробництва, а також транспортний засіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить податкова міліція Житомирської області.