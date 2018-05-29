У Чернівецькій області турист впав зі скелі

Чоловік вирушив у гори один, поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу.

В урочищі «Протяте каміння» Путильського району на Буковині турист підслизнувся і впав зі скелі.

Як повідомили у пресцентрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій Чернівецької області, чоловік вижив, але отримав травму кінцівки.

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"Чоловік вирушив у гори один, поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу. Зважаючи на скелясту місцевість, швидка не могла дістатися до чоловіка, тому постраждалий звернувся до рятувальників. Оскільки у чоловіка була підозра на перелом ноги, рятувальники надали домедичну допомогу потерпілому та іммобілізували пошкоджену кінцівку, після чого травмованого доправили до Вижницької центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Індії турист звалився із 15-метрового водоспаду при спробі зробити вдале селфі.