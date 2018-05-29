У Чернівецькій області турист впав зі скелі

16:15, 29 травня 2018
Інциденти
1193 0
Рятувальники допомогли туристу, який впав зі скелі на Буковині / cv.dsns.gov.ua

Як повідомили у пресцентрі Держслужби з питань надзвичайних ситуацій Чернівецької області, чоловік вижив, але отримав травму кінцівки.

Читайте такожТварини та селфі: названі найпоширеніші причини смерті туристів у відпусці

"Чоловік вирушив у гори один, поруч не було нікого, хто б міг прийти на допомогу. Зважаючи на скелясту місцевість, швидка не могла дістатися до чоловіка, тому постраждалий звернувся до рятувальників. Оскільки у чоловіка була підозра на перелом ноги, рятувальники надали домедичну допомогу потерпілому та іммобілізували пошкоджену кінцівку, після чого травмованого доправили до Вижницької центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Індії турист звалився із 15-метрового водоспаду при спробі зробити вдале селфі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДСНС#туристи#Буковина