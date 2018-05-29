Оприлюднено відео з місця страшної ДТП з українським автобусом в Будапешті
16:18, 29 травня 2018Інциденти
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28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.
У Будапешті двоповерховий автобус із українцями врізався в обмежувач висоти / фото Index
В мережі оприлюднено відео з місця страшної ДТП в Будапешті з українським автобусом.
Консул надає допомогу громадянам України, які постраждали. За попередніми даними, 28 осіб постраждало, з них 8 - отримали тяжкі травми.
Відео: YouTube euronews (magyarul)
Як повідомлялося, 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. Внаслідок зіткнення майже весь другий поверх автобуса, де перебували 20 пасажирів, знесло.
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За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі було близько 50 пасажирів.
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