Оприлюднено відео з місця страшної ДТП з українським автобусом в Будапешті

28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.

В мережі оприлюднено відео з місця страшної ДТП в Будапешті з українським автобусом.

Консул надає допомогу громадянам України, які постраждали. За попередніми даними, 28 осіб постраждало, з них 8 - отримали тяжкі травми.

Відео: YouTube euronews (magyarul)

Як повідомлялося, 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з Хмельницької області в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти. Внаслідок зіткнення майже весь другий поверх автобуса, де перебували 20 пасажирів, знесло.

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За інформацією управління катастроф Будапешта, в автобусі було близько 50 пасажирів.