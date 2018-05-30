У Кривому Розі затримали хірурга, який робив "найякісніші силіконові груди" - ЗМІ

Лікар, який прославився у місті як майстер пластичної хірургії, може відправитися у в'язницю на термін від 2-х до 4-х років за звинуваченням у хабарництві.

Криворізькі правоохоронці затримали на "гарячому" лікаря, який вимагав 3,5 тисяч доларів хабаря за операцію, яка має бути безкоштовною.

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Як повідомляє обласна поліція, факт дачі хабаря правоохоронці задокументували вранці 30 травня. Зазначають, що медпрацівнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2-х до 4-х років.

Як повідомляє Українська правда, за даними місцевих ЗМІ, затриманим виявився "відомий в місті пластичний хірург, який працював у 8-й міській лікарні"

Водночас, депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник у Facebook написав, що "цей хірург, на базі лікарні, робив найякісніші та відносно недорогі силіконові цицьки та виправляв носики, на зразок, як у актрис з мексиканських серіалів". Колесник додав, що медпрацівник "заробляв круто".

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли, як пластичні операції змінюють життя жінок.