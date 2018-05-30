У Кривому Розі затримали хірурга, який робив "найякісніші силіконові груди" - ЗМІ

15:10, 30 травня 2018
Інциденти
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Лікарю доведеться пояснювати, чому він не робив операцію безкоштовно / Фото УНІАН

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Як повідомляє обласна поліція, факт дачі хабаря правоохоронці задокументували вранці 30 травня. Зазначають, що медпрацівнику загрожує кримінальна відповідальність за ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2-х до 4-х років.

Як повідомляє Українська правда, за даними місцевих ЗМІ, затриманим виявився "відомий в місті пластичний хірург, який працював у 8-й міській лікарні"

Водночас, депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник у Facebook написав, що "цей хірург, на базі лікарні, робив найякісніші та відносно недорогі силіконові цицьки та виправляв носики, на зразок, як у актрис з мексиканських серіалів". Колесник додав, що медпрацівник "заробляв круто".

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли, як пластичні операції змінюють життя жінок.

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Теги: #медицина#хабар#Кривий Ріг