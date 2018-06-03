На Полтавщині потяг збив на смерть хлопця і дівчину на скутері

19-річний хлопець та 17-річна дівчина потрапили під потяг, коли перетинали залізничне полотно.

У Полтавській області потяг збив на смерть хлопця і дівчину на скутері.

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Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно", – написав він.

За даними Сулаєва, загиблі – жителі двох сіл Новосанжарського району.