На Полтавщині потяг збив на смерть хлопця і дівчину на скутері
18:30, 03 червня 2018Інциденти
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19-річний хлопець та 17-річна дівчина потрапили під потяг, коли перетинали залізничне полотно.
Поїзд збив на смерть хлопця і дівчину на скутері / фото УНІАН
У Полтавській області потяг збив на смерть хлопця і дівчину на скутері.
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Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно", – написав він.
За даними Сулаєва, загиблі – жителі двох сіл Новосанжарського району.
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