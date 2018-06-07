У Дніпрі сміливець після дзвінка своєї коханої знешкодив двох грабіжників - одному прострелив сідницю (фото)

На момент приїзду поліції двоє зловмисників були знешкоджені.

У Дніпрі двоє зловмисників, погрожуючи вогнепальною зброєю з глушником, намагались пограбувати пункт обміну валют на вулиці Вокзальній.

Грабіжники вдерлися до приміщення, зв'язали одну з працівниць обмінника та почали крутити другу співробітницю, одночасно складаючи валюту в сумку. Жінки під час грабежу кричали, їхні крики почули у косметологічному кабінеті, що розташований поруч з обмінником, передає ТСН.

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Одна з працівниць косметології подзвонила не тільки до поліції, а й своєму хлопцеві, який пив каву неподалік. Той прибіг на виклик коханої і поспішив до обмінника. Грабіжник наставив на чоловіка зброю і кричав "Я тебе вб'ю", проте це не злякало сміливця. Він вихопив зброю з рук зловмисника, одному з нападників вистрілив у сідницю, а другого вдарив пістолетом по голові.

Поки тривала імпровізована спецоперація одна співробітниця салону разом з клієнткою, яка була майже без одягу, вистрибнули з вікна, аби убезпечити себе.

На момент приїзду поліції грабіжники були вже знешкоджені. Обом їм знадобилась госпіталізація. Враховуючи характер травми, пораненого довелось класти на медичні ноші долілиць, проте життю обох нічого не загрожує. Затримані виявились братами з міста Кам'янське на Дніпропетровщині.

Чоловік, який знешкодив грабіжників, каже, що не має жодної спеціальної військової чи спортивної підготовки, а здолати крадіїв йому допомогло кохання до своєї дівчини.