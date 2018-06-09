У Запоріжжі через ДТП загинуло подружжя, постраждали троє дітей

Загалом під час зіткнення трьох автомобілів постраждали четверо осіб.

У Запоріжжі внаслідок дорожньо-транспортної події загинули двоє осіб, 4 зазнали травм, з них троє дітей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, вранці до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Набережній магістралі у Запоріжжі сталась ДТП.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що під час руху зіткнулись три автомобілі: ВАЗ 2110, «Рено» та ВАЗ 2108.

Внаслідок ДТП загинули чоловік та жінка, які знаходились в автомобілі ВАЗ 2108.

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Як з’ясувалось в ході попереднього розслідування, травмувалося ще 4 осіб. Трьох дітей (2005, 2006 та 2007 років народження) із автомобіля ВАЗ 2108 та водія легковика «Рено», ще до прибуття підрозділів ДСНС, авто швидкої медичної допомоги госпіталізували.

За фактом події співробітники поліції здійснюють розслідування. Як передає 061.ua, загиблі - чоловік та дружина.

Раніше під Києвом сталася масштабна ДТП, зіткнулися автобус та дві вантажівки.