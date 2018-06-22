У Львові під час руху трамваю обірвався дріт і вдарив по голові 15-річного пасажира у салоні

Підліток отримав травми голови від дроту, який через вікно залетів до салону.

У Львові під час руху трамваю обірвався дріт струмоприймача і травмував 15-річного пасажира, який знаходився у салоні транспортного засобу.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, подія сталася 21 червня, близько 16:00, неподалік центру Львова.

Як зазначається у повідомленні, під час руху трамвая №7 вул. Личаківською, через відкрите вікно в голову 15-річному пасажиру потрапили кріплення від дротів. Постраждалого госпіталізовано в міську дитячу лікарню Львова.

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Як уточнили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, куди надійшла інформація про травмування неповнолітнього пасажира громадського транспорту, попередньо встановлено, що під час руху трамваю обірвався дріт струмоприймача і через вікно трамваю відлетів у салон, де влучив у голову хлопцю.

За даними медиків, у хлопця діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійні рани голови, струс головного мозку.

Всі обставини події встановлюються.